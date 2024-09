Kenneth Tencio: “Quiero que mi legado sea de acciones y no simples palabras”

El fin de semana anterior, Kenneth Tencio volvió a un podio. En el Extreme Barcelona sumó 89.67 en la final de la competencia, por debajo del ganador Kieran Reilly y Jude Jones, quien se colocó en la segunda plaza.



Tencio aprovechó la ocasión probar un truco nuevo, el ‘flairwhip drop’. El hecho de que el nacional fuera el primero en lograrlo en una competencia da una idea de dónde está mentalmente.

El 2024 no ha sido fácil para Tencio, la presión por perseguir un cupo para las Olimpiadas de París 2024 y el stress que esto ocasiona, marcaron la primera mitad del calendario.

Con esto atrás, el atleta se encamina a volver a encontrar su mejor nivel.

“Cambia mucho porque se llega sin la presión, aunque hay puntos para el ranking UCI. No sabía uno si arriesgar, o no arriesgar, o jugar al punto medio para acumular lo que se pudiera. Estos eventos me permiten probar más cosas sin miedo a fallar y de esa manera ir preparando el nuevo repertorio para mundiales”, explicó.