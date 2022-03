Kenneth Tencio inicia preparación hacia París 2024 con nuevo apoyo

Fue uno de los atletas más destacados de los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020 al quedarse justo al margen de la medalla olímpica.

De ahí que, desde ya, el ciclista de BMX Freestyle, Kenneth Tencio comienza a programar lo que será su preparación de cara a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

El tico presentó este jueves parte de su plan para este año donde estará participando en las tres copas del mundo de la Unión Ciclística Internacional (UCI).

La primera de ellas será el próximo 25 de mayo en Montpellier, Francia.

Luego acudirá a Osijek en Croacia el 3 de junio y cerrará la temporada el 20 de octubre en Gold Coast en Australia.

“Se que vienen muchísimas cosas para el futuro. A pesar de que yo estoy en un deporte individual, lo veo como algo colectivo, pues muchas personas me apoyan para seguir adelante con mis sueños”, indicó el ciclista.

Apoyo económico.

Tencio recibió este jueves un nuevo patrocinador con el que espera poder cumplir su sueño de crear su nuevo parque de BMX para prepararse de cara a estos eventos.

Se trata de la marca Toyota con respaldo del Grupo Purdy, quien se sumó como patrocinador de su carrera.

“Cuando inicié en este deporte mi esperanza siempre fue viajar a otros países a conocer lugares donde se pudiera practicar el BMX, y ahora podemos tener uno en Costa Rica. Este lugar permitirá a muchos jóvenes desarrollarse en esta disciplina y que no tengan que irse fuera del país para encontrar mejores oportunidades, algo que sin duda me conmueve demasiado.

Quiero un espacio que me permita superar mis límites y dar siempre lo mejor. Realmente me motiva saber que con este espacio le puedo devolver a la comunidad todo el apoyo que me ha dado”, explicó.

Pero no cabe duda que su principal meta es buscar clasificar a los próximos juegos olímpicos de París 2024 y esta vez traerse la soñada medalla y colocar nuevamente la bandera tica por lo más alto.

“En el Ciclo Olímpico compiten los mejores del mundo, con condiciones y equipo de entrenamiento del más alto nivel. Por eso el apoyo de las marcas es vital para que los deportistas logremos alcanzar las metas que nos proponemos, y que el mundo ponga los ojos en Costa Rica, donde hay un semillero de grandes atletas que merecen una oportunidad”, concluyó el atleta olímpico.