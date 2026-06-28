Kenneth Tencio gana en casa y suma puntos rumbo a Los Ángeles 2028

Kenneth Tencio dio un nuevo paso en su camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 al imponerse este domingo en una prueba C1 de BMX Freestyle disputada en el BAC Park by 10cio.

Con la victoria, el cartaginés sumó 200 puntos para el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El podio fue completamente centroamericano. Tencio ocupó el primer lugar, seguido por el también costarricense Dereck Solano, mientras que el panameño Antony Gordon finalizó en la tercera posición.

La competencia reunió a representantes de Costa Rica, Honduras, Panamá, Chile y México.

"Muy contento, es un triunfo valioso donde buscamos sumar puntos al ranking UCI. La competencia fue reñida. Acá un descuido y vas al suelo y todo lo que se planificó se va. Por eso se respeta a todos por igual compitiendo al máximo nivel", comentó Tencio.

El nacional llega motivado luego de ocupar el sétimo puesto en la primera fecha de la Copa del Mundo de BMX Freestyle, celebrada en Montpellier, Francia, resultado que le permitió ascender al puesto 11 del ranking mundial de la UCI.

Ahora, el costarricense enfocará su preparación en la segunda parada del circuito, que se disputará del 6 al 9 de agosto en Birmingham, Alabama, Estados Unidos.

"Seguimos preparándonos para la segunda prueba del calendario. Antes de esa competencia, varias selecciones vendrán a entrenar al BAC Park by 10cio, lo que consolida a nuestro país como uno de los principales escenarios del BMX Freestyle en Latinoamérica", concluyó.



