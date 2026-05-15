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Kenneth Tencio clasifica a la final de la Copa del Mundo de BMX en Francia

El nacional terminó la ronda clasificatoria en el noveno lugar.

Kenneth Tencio.
Kenneth Tencio.
Por Adrián Fallas 15 de mayo de 2026, 13:57 PM

El costarricense Kenneth Tencio continúa su buena actuación en la Copa del Mundo de BMX que se desarrolla en Montpellier, Francia.

Tencio terminó la segunda ronda en el noveno lugar, dejando así asegurado un boleto a la última fase de competencia.

Este sábado a las 5 a. m., hora de Costa Rica, Tencio y los otros 11 finalistas saldrán al trazado de Montpellier en busca de un podio.

En primera ronda, Tencio avanzó en el lugar 17 de 75 competidores.

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