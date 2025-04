Keneth Tencio llega al podio en Manchester

El Red Bull Featured congregó a los mejores riders de BMX Freestyle. En la competencia, que se desarrolló en Manchester, el tico Kenneth Tencio se dejó el tercer lugar.

Los invitados fueron la crema y nata del deporte y para hacer diferencias con sus rivales, Tencio realizó un truco que fue celebrado por sus rivales.

“Logré un truco nuevo para la historia y quedar entre los mejores tres, es la cereza en el pastel”, explicó Tencio.

El deportista regresa al país este domingo y desde ya se concentra en su próximo reto, el Fise World Montpellier en Francia, programado para el 29 de mayo.

“La vida está llena de sorpresas la verdad que, entre todas estas leyendas, sabía que la tenía muy difícil, pero si hay algo que siempre me ha distinguido es que mi mente siempre está pensando es como me puedo diferenciar después de haber tenido un año tan difícil me llena el alma tener dos podios en el primer trimestre del año”, concluyó Tencio.