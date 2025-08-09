José Adrián Bonilla deja dirección técnica de importante equipo de ciclismo

José Adrián Bonilla no continuará como director técnico del Colono Bikestation kölbi. Sus funciones las ejercerá hasta el final del mes de agosto.

El equipo afirmó en un comunicado de prensa que la decisión la tomó Bonilla "motivado por nuevos proyectos personales".

Eso sí, Bonilla continuará vinculado al ciclismo como embajador de la marca Specialized.

El exciclista asumió la dirección de la escuadra en el 2020 y desde ese momento ha obtenido cuatro campeonatos nacionales de ruta y dos de contrareloj en la categoría élite masculina, así como destacadas participaciones en la Vuelta a Costa Rica, ganando etapas y clasificaciones secundarias, además el equipo bajo su dirección ganó etapas en Vuelta Chiriquí y Vuelta a Nicaragua.

"Me voy agradecido y orgulloso de este equipo que lo dio todo en la carretera. Han sido cinco años de aprendizajes, esfuerzo y muchas alegrías. Seguiré pedaleando desde otro rol”, comentó el entrenador.

En los próximos días, el equipo anunciará quién tomará las riendas del grupo técnico, con el objetivo de encarar la Vuelta a Costa Rica 2025.