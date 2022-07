Jonas Vingegaard es el virtual campeón del Tour de Francia

El danés Jonas Vingegaard (Jumbo) se aseguró el maillot amarillo la víspera del paseo triunfal por los Campos Elíseos de París.

Al mismo tiempo que el belga Wout van Aert (Jumbo) se impuso este sábado en Rocamadour en la 20ª y penúltima etapa del Tour de Francia, una contrarreloj de 40,7 kilómetros.



Vingegaard solo tiene por delante 115 kilómetros a recorrer el domingo para firmar una victoria danesa en esta edición de la 'Grande Boucle', que partió desde Copenhague.



