Jason Huertas: De pensar en el retiro a coronarse campeón panamericano de ruta

Este domingo el ciclismo costarricense se llenó de gloria con el primer lugar obtenido de Jason Huertas en el Panamericano de Ruta disputado en Colombia.

El tico hizo historia, pese a que en algún momento de su carrera pensaba más en el retiro que seguir en el ciclismo, según reconoció él mismo tras el evento.

“Hace poco pensaba en dejar el ciclismo también. Por mi familia, por mi hijo, por mi novia, un poco de tema económico… Siempre pensé que tenía que volver a estar en el podio panamericano, aquí donde estoy hoy, para retirarme del ciclismo. Yo creo que sin embargo esto es una seña de que todavía tenemos con qué. No veo el tema de mi retiro cerca, ahora sí yo creo que es un plus, una motivación muy grande que tengo en mi casa, mi hijo, mi novias, es algo muy, muy grande y bueno, vestir esta camisa y tener esta medalla yo creo que demuestra que estamos todavía para grandes cosas”, destacó Huertas en la transmisión de la cadena colombiana RCN.

Huertas ya sabe lo que es ganar un Panamericano, pues fue primer lugar en el 2016 pero en el Panamericano Junior en México, así como segundo puesto en la contrarreloj.

Mientras que en el 2025 ya dio pistas de lo que se venía para el ciclismo tico al lograr el tercer lugar en el Panamericano de Ruta en Montevideo, Uruguay. Ahora saltó a lo más alto en un gran sprint final.

“Yo creo que fue una carrera bastante bonita. Me gustó bastante el circuito, la gente. Yo creo que todo estuvo perfecto por también el cierre que tuvimos durante la carrera decidí estar tranquilo afrontar la carrera con un poco de tranquilidad yo creo que, si bien es cierto, cuando se va a dar un resultado se da con tranquilidad es mejor decidir salir relajado meterme en carrera hasta la mitad hacia adelante por ahí ya sí estar un poco más conectado lo que llama uno. En este caso es para mí contento con esto. Esto es algo con lo que he soñado hace mucho tiempo”, explicó.

Huertas, de 27 años, ahora sueña, por qué no, en llegar a un buen equipo profesional, pues tiene mucho por dar en el ciclismo internacional.

“Aspiramos, por qué no con llegar más arriba. Se me ha hecho un poco complicado estar en un equipo profesional, continental o World Tour lo he trabajado mucho pero se me han cerrado mucho las puertas. Yo creo que seguimos luchando, la vida se trata de eso, de luchar, de no darse por vencido de seguir adelante. Hoy para mí es una experiencia la que estoy viviendo con esto que fue algo que soñé, que quise, que luché por esto y acá está yo creo que seguiremos luchando a ver si podemos conseguir estar en lo más alto del ciclismo”, destacó.

El oriundo de Zarcero pertenece actualmente al equipo Manza Té - La Selva y este domingo se dejó la medalla de oro en el Panamericano de Ciclismo de Ruta con un tiempo de 4 horas 31 minutos y 44 segundos, convirtiéndose así en el primer costarricense en obtener este logro.

El ciclista formó parte de la Selección Nacional que contó con nombres como Sebastián Brenes, Donovan Ramírez, Joseph Ramírez, Daniel Bonilla y Gabriel Rojas, bajo la dirección interina de José Adrián Bonilla, en sustitución del accidentado Andrey Amador que sigue en recuperación.



