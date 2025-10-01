Jannie Salcedo gana la primera etapa de la Vuelta Femenina a Costa Rica

Este miércoles se disputó la primera etapa de la Vuelta Femenina a Costa Rica 2025, con un recorrido de 128 kilómetros entre el Malecón de Quepos y el Parque de Palmar Norte.

La ganadora fue la colombiana Jannie Salcedo , del equipo Patobike BMC , quien marcó un tiempo de 02:49:34 . Con esta victoria, se convirtió en la primera líder de la competencia.

En la segunda posición llegó su compañera de equipo Karen Villamizar, mientras que el tercer lugar fue para la costarricense Yendri Quesada, del Colono Bike Station Kolbi.

La competencia continuará este viernes con la segunda etapa, que tendrá un exigente recorrido de 128 kilómetros entre la Escuela Indígena Rey Curré y la Municipalidad de Corredores.











