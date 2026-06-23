Icoder evalúa convenio con Fecoci para administración del velódromo

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) valora hacer un convenio con la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) para﻿ la administración del velódromo en el Parque de La Paz.﻿

La estructura está cerrada desde febrero de 2026 para reparación de juntas constructivas y atención de sectores deteriorados con levantamientos, fisuras y daños superficiales.

En el Icoder destacaron que para tratar la superficie se utilizó un material reparador compatible con las características técnicas de la pista y apto para soportar las condiciones de uso.

“El mecanismo pretende garantizar la correcta adherencia, elasticidad, comportamiento y durabilidad del producto aplicado sobre la superficie”, comentó Kimberly Díaz Brenes, del Departamento de Gestión de Instalaciones del Icoder.

Actualmente se trabaja en la pintura de barandas y la demarcación de líneas.

El velódromo tiene una gradería con butacas con capacidad para 917 espectadores.