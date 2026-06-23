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Icoder evalúa convenio con Fecoci para administración del velódromo

La estructura está cerrada por remozamiento.

Velódromo Nacional. Foto: Icoder
Velódromo Nacional. Foto: Icoder
Por Daniel Jiménez 23 de junio de 2026, 9:40 AM

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) valora hacer un convenio con la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) para la administración del velódromo en el Parque de La Paz.

La estructura está cerrada desde febrero de 2026 para reparación de juntas constructivas y atención de sectores deteriorados con levantamientos, fisuras y daños superficiales.

En el Icoder destacaron que para tratar la superficie se utilizó un material reparador compatible con las características técnicas de la pista y apto para soportar las condiciones de uso.

“El mecanismo pretende garantizar la correcta adherencia, elasticidad, comportamiento y durabilidad del producto aplicado sobre la superficie”, comentó Kimberly Díaz Brenes, del Departamento de Gestión de Instalaciones del Icoder.

Actualmente se trabaja en la pintura de barandas y la demarcación de líneas. 

El velódromo tiene una gradería con butacas con capacidad para 917 espectadores.

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