Icoder evalúa convenio con Fecoci para administración del velódromo
La estructura está cerrada por remozamiento.
El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) valora hacer un convenio con la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) paraen el Parque de La Paz.la administración del velódromo
La estructura está cerrada desde febrero de 2026 para reparación de juntas constructivas y atención de sectores deteriorados con levantamientos, fisuras y daños superficiales.
En el Icoder destacaron que para tratar la superficie se utilizó un material reparador compatible con las características técnicas de la pista y apto para soportar las condiciones de uso.
“El mecanismo pretende garantizar la correcta adherencia, elasticidad, comportamiento y durabilidad del producto aplicado sobre la superficie”, comentó Kimberly Díaz Brenes, del Departamento de Gestión de Instalaciones del Icoder.
Actualmente se trabaja en la pintura de barandas y la demarcación de líneas.
El velódromo tiene una gradería con butacas con capacidad para 917 espectadores.