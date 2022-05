Hindley es el primer australiano en proclamarse campeón del Giro

Jai Hindley, del equipo Bora, se convirtió este domingo en el primer ciclista australiano en proclamarse campeón del Giro de Italia, quedando en la clasificación general final por delante del ecuatoriano Richard Carapaz, segundo, y del español Mikel Landa, tercero.

En la 21ª y última etapa, una contrarreloj de 17,4 kilómetros, la victoria fue para el italiano Matteo Sobrero (BikeExchange), que superó a dos holandeses, Thymen Arensman (a 23 segundos) y Mathieu Van der Poel (a 40 segundos).

Hindley, quien sucede en el palmarés del Giro al colombiano Egan Bernal, arrebató el sábado en una etapa de montaña en los Dolomitas la 'maglia rosa' a Carapaz, vigente campeón olímpico y ganador del Giro en 2019.

🇮🇹 #Giro



No socks on caterpillars here! 🐛



Just the #ZiggheZagghe on one of cycling’s biggest stages! 👊🏼🙌🏼💪🏼 pic.twitter.com/RAal1vpMd5