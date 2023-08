Henry Raabe y Dax Jaikel competirán en la contrarreloj del Mundial de Paraciclismo

La competencia contrarreloj iniciará en el centro de un pueblo llamado Dumfries. El primero en salir será Henry Raabe en el puesto seis, a las 10:05 a.m. (3:05 a.m. hora tica), donde estarán 23 competidores en la categoría C-3 en los 16.9 kilómetros.



Luego será el turno de Dax Jaikel, cuya competencia está pautada para las 3:05 p.m. (8:05 a.m hora tica) en los 63 kilómetros, donde se inscribieron 30 paratletas en la categoría C-4.



“Ya hicimos el trazado, las calles las han bacheado bastante, lo que hace que la competencia sea muy técnica, realmente tiene muchas vueltas, muchos columpios, es un trazado bastante complicado, realmente no solo en el centro de la ciudad, digamos por las curvas", concluyó Taylor.