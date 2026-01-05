Gran Fondo Zona Sur regresa este 2026 con su recorrido original

El calendario de Grandes Fondos del 2026 comienza a palpitarse con el inicio de año. El primero en entrar a escena será el Gran Fondo Zona Sur, que será el 15 de marzo y reunirá a cientos de ciclistas en uno de los recorridos más completos y escénicos de Costa Rica.

La prueba se efectuará a través de la Zona Sur del país y en esta décima edición a su recorrido original se disputará de Pérez Zeledón a Uvita.



Para esta edición, el evento contará con dos distancias oficiales: 154 km y 100 km.

La ruta larga, de 154 kilómetros, iniciará en el Hotel del Sur, en Pérez Zeledón, y avanzará por Palmares, La Fortuna y Santa Marta hasta la entrada de Buenos Aires, Paso Real, Rey Curré, Cajón de Boruca, Palmar Norte, la entrada a Puerto Cortés, San Marcos, el Puente Frijolito sobre el Río Colorado, Punta Mala y finalizará en Uvita de Osa.



Por su parte, la ruta corta, de 100 kilómetros, iniciará en la entrada de Buenos Aires y compartirá gran parte del tramo final del fondo. Atravesará Brujo, Paso Real, Rey Curré, Cajón de Boruca, Palmar Norte, la entrada a Puerto Cortés, San Marcos, el Puente Frijolito sobre el Río Colorado, Punta Mala y finalizará también en Uvita de Osa.



Las inscripciones se encuentran habilitadas a través del sitio web fondozonasur.com y el paquete incluye el jersey oficial Castelli, bolso del evento, t-shirt, medalla de finalista, desayuno, fotografías oficiales del evento y cronometraje electrónico.

Además, cada ciclista recibirá su kit de competencia, dorsal, póliza de seguro, y contará con asistencia médica durante el recorrido, carro escolta y puestos de asistencia.

