Gloriana Quesada lidera el debut de Costa Rica en el ciclismo de Santo Domingo 2026

La Selección Nacional de Ciclismo de Costa Rica abrió este sábado su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la disputa de la contrarreloj individual femenina, una de las pruebas más exigentes del ciclismo de ruta.

La competencia se desarrolló en el Parque Mirador del Sur, sobre un circuito de 10 kilómetros que las ciclistas recorrieron en tres ocasiones para completar un total de 30 kilómetros.

La mejor representante nacional fue Gloriana Quesada, quien finalizó en la sétima posición con un tiempo de 43:01.41, mientras que Alondra Granados concluyó en el undécimo lugar tras registrar 45:33.99.

La actuación de Quesada cobra especial importancia al llegar a Santo Domingo como la vigente campeona centroamericana de contrarreloj individual, título conquistado en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, además de ser la actual campeona nacional élite de la especialidad.

En una modalidad donde cada corredora compite de forma individual contra el reloj, el resultado depende de factores como la potencia sostenida, la eficiencia aerodinámica, la correcta administración del esfuerzo y la precisión en cada tramo del recorrido. Frente a un grupo conformado por algunas de las mejores especialistas del continente, la costarricense volvió a demostrar su regularidad y nivel competitivo.

La medalla de oro fue para la cubana Marlenis Mejías, quien detuvo el cronómetro en 40:15.79. La plata quedó en manos de la mexicana Roel Sánchez, con un tiempo de 40:33.53, mientras que el bronce fue para la trinitense Teniel Campbell, al registrar 40:59.31.

Con este resultado, Costa Rica completa sus primeros kilómetros de competencia en el ciclismo de ruta de Santo Domingo 2026, dando inicio a su participación en una disciplina que aún tendrá nuevas oportunidades para buscar posiciones de privilegio durante el desarrollo de los Juegos.







