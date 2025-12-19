Galería: Repase las mejores imágenes de la etapa 8 de la Vuelta Costa Rica

Luis Aguilar, del equipo 7C Economy Hyundai, se dejó la victoria en la octava etapa de la Vuelta a Costa Rica con recorrido entre Pérez Zeledón y Cartago.

Más allá de la victoria de etapa, el gran balance para la escuadra del 7C Economy Hyundai fue el mantenimiento del liderato general por parte del costarricense Luis Daniel Oses, quien continúa al frente de la clasificación acumulada cuando restan únicamente dos etapas para el cierre de la Vuelta y se perfila a su bicampeonato.

Repase las mejores imágenes que dejó la etapa 8 de la Vuelta Costa Rica en su tradicional llegada a Cartago capturadas por el lente del periodista, Gabriel Pacheco.



