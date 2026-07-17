Galería: Más de 120 ciclistas inauguraron la sexta Vuelta Master Femenina

Este viernes dio inicio la sexta edición de la Vuelta Master Femenina Kölbi-Kivelix 2026 con la participación de más de 120 ciclistas en la primera etapa disputada en Cañas, Guanacaste.

La victoria de la etapa en Master A fue para Pamela Venegas del Bikestation-Specialized, quien detuvo el cronómetro en 1:51:15. Muy cerca finalizaron Mónica Chavarría del Kratos Cycling con 1:51:21 y Janet Rodríguez Ultimate Team, quien registró el mismo tiempo, dejando completamente abierta la clasificación general para las próximas dos etapas.

La segunda etapa será este sábado y llevará al pelotón nuevamente por las carreteras de Cañas en un recorrido de 56 kilómetros y 478 metros de ascenso acumulado.

La salida y la meta estarán ubicadas frente a la Municipalidad de Cañas.