Fecoci consternada luego de que Salud revocó permiso para campeonato nacional

En la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) están consternados luego de que el Ministerio de Salud revocara los permisos para la realización del campeonato nacional.



En la Fecoci tenían todo listo para esta cita deportiva programada para el 18 y 19 de setiembre en Pérez Zeledón, sin embargo, esta semana el ente rector recibió un oficio por parte de Salud donde señala que la actividad se había autorizado de forma errónea.

Óscar Ávila, presidente Fecoci, califica esta acción por parte de las autoridades sanitarias como como una falta de respeto para el deporte de los pedales.

“Estamos sumamente consternados de la situación que estamos viviendo. Luego de muchos meses de trabajo donde todo el equipo se ha involucrado en realizar un campeonato Nacional donde hemos cumplido al pie de la letra todas las directrices”, señaló Ávila.

Según el jerarca, habían caminado de la mano de los ministerios de Salud y Deporte para el cumplimiento cabal del protocolo por COVID-19, por lo que el rechazó en este momento los tiene sorprendidos.

“De un momento a otro nos llega la revocatoria del permiso sin ningún criterio técnico, simplemente que por error nos cancelan los campeonatos nacionales. Es un atropello, una irresponsabilidad del Ministerio de Salud para el ciclismo”, destaca.

La Fecoci presentó este jueves un recurso de revocatoria con el objetivo de paliar el panorama actual y recobrar el aval.

“Esto no se puede dar una vez más, es una falta de respeto hacia el ciclismo, aficionados, equipos y todo un país donde nos han otorgado un permiso y hoy no lo tenemos. La ley 9920 es clara en su artículo 20 donde dice que la administración pública no puede revocar ningún permiso que ya fue otorgado y estamos trabajando en esa área fuertemente”, concluyó el jerarca.

Los permisos para las competencias habían sido aprobados por el Dr. Cristian Valverde, Director del Área Rectora de Pérez Zeledón a.i.