Estrella de ciclismo de Europa acepta el reto de La Ruta

La Ruta tendrá su edición 2025 del 6 al 8 de noviembre y desafiará a los ciclistas a cruzar Costa Rica desde el Caribe hasta el Pacífico en tres intensas etapas.



Durante tres días, el reto contempla más de 300 kilómetros y acumularán cerca de 10.000 metros de ascenso, atravesando todo tipo de terrenos.

La organización confirmó esta semana la participación de la española Natalia Fischer Egusquiza, considerada una de las grandes referentes del ciclismo de montaña a nivel internacional.

Fischer nació en Málaga en 1993 y es bicampeona de Europa de Cross Country (2021 y 2022), subcampeona europea en 2025 y medallista mundial, además de múltiple campeona nacional en España y ganadora de más de veinte competencias internacionales.

"El año pasado estuve en Costa Rica y me dejó fascinada. El paisaje es precioso, la gente es súper hospitalaria y los recorridos, duros como a mí me gustan. La Ruta siempre la he querido hacer; llevo muchos años escuchando sobre su dureza y los paisajes impresionantes por los que pasa. Ahora tengo la oportunidad y la afronto con muchísimas ganas e ilusión", comentó Fischer.

La estrella de ciclismo europea aseguró que afronta este desafío con respeto, pero con mucha motivación.

Además, Fischer reconoce que el clima tropical será uno de sus mayores desafíos.

"La humedad es extrema para mí, pero me encantan las pruebas que te llevan al límite tanto física como mentalmente. Sacan lo mejor de mí. Soy guerrera", añadió.

Por último, la atleta expresó que la selva es el terreno que más respeto le genera.

"No estoy acostumbrada a esos terrenos, pero tengo ganas de vivirlo y que me lleve al límite. Me llevo bien con los ascensos, pero la selva y el barro son lo que más respeto me da. Hay que cuidar la mecánica, sobre todo en esas condiciones", concluyó.

