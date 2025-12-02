Estos son los equipos confirmados para la Vuelta Costa Rica 2025

La edición 59 de la Vuelta Costa Rica 2025 ya tiene a todos los equipos confirmados que tomarán parte de la línea de meta a partir de este 12 de diciembre.

Serán 15 escuadras en total, siete costarricenses y ocho extranjeros.

Los equipos que estarán son:

1-7C Economy Rent a Car Hyundai.

2- Manza Té La Selva Scott.

3- Colono Bikestation Kolbi.

4- Ciclo Café Repuestos Mena – En su punto.

5- Team Costa Frut AC Marriot Giant.

6- Distribuidora Cruz Tecnoforest Mistral Atómica Trama.

7– Selección Sub 23 de Costa Rica.

8- Movistar Best PC (Ecuador).

9- Plus Performance Zeo Sport (Chile).

10- Canel’s Java (México).

11- Momentum Racing – GCS – Quici (USA).

12- Flanders Region Team (Bélgica).

13 – Universe Cycling Team (Holanda).

14- Giant Toscana Mitsubishi (Ecuador).

15- Selección de Guatemala.

El evento arrancará el viernes 12 de diciembre con la etapa entre Heredia y Grecia para un total de 107 kilómetros; ese día el recorrido incluirá una meta volante y tres premios de montaña.

“Se viene un espectáculo en la Vuelta a Costa Rica, será una batalla campal en las montañas de nuestro país, habrá una etapa inédita en Turrialba, tendremos 15 equipos en total y entre ellos la Selección Sub que es el futuro del ciclismo nacional”, afirmó Óscar Ávila, presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo.

El dedicado para este año será Héctor Campos Araya, expresidente de la Fecoci en cuatro ocasiones y exfiscal de la actual junta directiva.

Las etapas de la Vuelta son las siguientes:

Viernes 12 de diciembre: Etapa 1: Heredia – Grecia (107 kilómetros).

Sábado 13 de diciembre: Etapa 2: Alajuela – Guápiles (165 kilómetros).

Domingo 14 de diciembre: Etapa 3: Guápiles – Paraíso (139 kilómetros).

Lunes 15 de diciembre: Etapa 4: Turrialba – La Pastora (17 kilómetros – cronoescalada)

Martes 16 de diciembre: Etapa 5: San José – Pérez Zeledón (137 kilómetros)

Miércoles 17 de diciembre: Etapa 6: Pérez Zeledón – Ciudad Neily (198 kilómetros)

Jueves 18 de diciembre: Etapa 7: Ciudad Neily – Buenos Aires (164 kilómetros)

Viernes 19 de diciembre: Etapa 8: Pérez Zeledón – Oreamuno (123 kilómetros)

Sábado 20 de diciembre: Etapa 9: Palmares – Palmares (93 kilómetros)

Domingo 21 de diciembre: Etapa 10: Circuito Presidente (99 kilómetros)











