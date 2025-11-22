Estas son las fechas de la Serie CR MTB 2026

La organización ya confirmó la tercera edición de la Serie CR MTB 2026, uno de los circuitos de competencias de ciclismo de montaña más importantes del país.

El evento iniciará el 31 de enero, la segunda jornada será el 27 de junio, la tercera el 22 de agosto y la cuarta y última se realizará el sábado 14 de noviembre.

La Serie CR MTB 2025 coronó como campeones absolutos a Cristel Espinoza y Luis López.

El Desafío MTB PuroMotor sigue en manos extranjeras

López, de nacionalidad hondureña, es el cuarto extranjero en ganar el Desafío. La primera edición, en el 2022 se la dejó el español Joseph Betalú, en el 2023, el colombiano Luis Mejía y en el 2024, el colombiano Diyer Rincón.



Con este resultado, López se consagró campeón absoluto de la Serie CR MTB con un total de 367 puntos, seguido por tan sólo 2 puntos, Solís con 365 y tercero Federico Ramírez (Megamo Manzate La Selva) con 316.



Por su parte, en la categoría femenina, Cristel Espinoza, del Ciclo Víctor Vargas, venció a la campeona defensora Adriana Rojas, del CBZ – Dekra-Secnet-Avimil. Yuliana Hernández, del Sapphire Team, fue tercera.