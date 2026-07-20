Estas fueron las campeonas de la Vuelta Máster Femenina

La sexta edición de la Vuelta Máster Femenina kölbi-Kivelix concluyó este domingo con una contrareloj de 14 kilómetros, luego de tres días de competencia en Cañas, Guanacaste.

Más de 120 ciclistas de todo el país formaron parte de la competencia que dejó grandes momentos.



En la categoría Máster A, Pamela Venegas González (Bikestation-Specialized) destacó con el triunfo en las tres etapas, lo que deparó en su bicampeonato, al acumular 3 horas 51 minutos y 22 segundos.

Venegas es oriunda de Jicaral, ingeniera agrónoma, madre de Egan, un niño de cinco años, y cuenta con siete años de practicar ciclismo.

El podio lo completaron su compañera de equipo María José Ávila, segunda con 3:54:54, y Giovanna Tanzi, también de Bikestation-Specialized con 3:55:03.

En la categoría Máster B, Melissa Cruz (Team Sykkel) aseguró el título general; en la Máster C, Andrea Casalvolone Barguil, de TriMax Cycling, se dejó el título; en la Máster D, Margoth Jiménez, de ROES Centella, obtuvo la victoria general; y en la Máster E, la ganadora fue Karol Vanessa Delgado, de BUFETE D&R-NITRO Cycling.