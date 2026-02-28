Esposa de Andrey Amador da un último detalle sobre la salud del ciclista

Laura Segú, esposa del ciclista Andrey Amador, brindó una última actualización con respecto a la salud del deportista.

Recordemos que Amador sufrió una fuerte caída la semana anterior en el sector de Playa Bejuco, Parrita, durante su primer entrenamiento como técnico de la selección de ciclismo y que lo tenía hospitalizado en el Calderón Guardia.

Sin embargo, su esposa adelantó buenas noticias para el ciclista.

“Agradecemos enormemente la atención recibida en estos días en el hospital Calderón Guardia; en especial al Dr. Padilla y su equipo de enfermeros, se lo vamos a agradecer toda la vida.

Parte de Andrey Amador por parte de su esposa

​

“Y ahora una nueva etapa de recuperación en Hospital Cima. ¡Gracias a todos! Todo va marchando sobre ruedas", mencionó Segú.

Esto deja entrever que la salud del ciclista va mejorando cada día y ahora comenzará su rehabilitación en un hospital privado.

La familia del propio ciclista reveló días atrás que, por respeto a la familia, ya no darían más partes con respecto a la salud de Amador.



