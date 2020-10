Español Josep Betalú volverá a competir en el Titan Desert 2020

El español Josep Betalú se preparará para enfrentar una vez más la carrera de ciclismo de montaña por etapas Garmin Titan Desert 2020 que se realizará el próximo mes de noviembre.

En esta ocasión el español buscará alcanzar su quinto podio en este evento sobre e incluso utilizará una nueva bicicleta con lo último de la tecnología de la marca española MMR.

“Todos me conocen y saben que voy a dar el 100 por 100 para hacer las cosas de la mejor manera; y desde ya esperando el viaje de regreso a mi segundo país, pues ahora voy a tener mi residencia en Costa Rica y este paso me pone muy contento”, manifestó Josep Betalú, desde España donde continua su preparación para su próxima competición.

Este año, la Titan Desert cambia de entorno. La provincia de Almería, España, albergará del 2 al 7 de noviembre las cinco etapas, para un total de 400 kilómetros y 7.000 metros de desnivel positivo.

“Será una competición diferente, no hay dunas, no hay arena, y esto no me favorece, pues son zonas en las que normalmente sacó mucha ventaja. Las etapas son más cortas, más explosivas y a mi me gusta que las competencias sean más físicas y psicológicas. Al final, es un formato que no me beneficia, pero a favor tengo mucha motivación por llevar una bicicleta que ya he probado y me he quedado impresionado de como funciona”, agregó el pedalista español.

Dentro de los principales logros de Betalú, de 42 años, destaca el título de la Titan Desert del 2016 al 2019, tres Ruta de los Conquistadores (2017, 2018 y 2019), un Reto Quetzal 2018, Titan Arabia 2020, Cerro de la Muerte Challengue 2019-2020, Mediterráno Xtrem 2019 y hace pocos meses corrió la Ruta de los Conquistadores NonStop.