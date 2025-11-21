Equipo tico triunfa en la primera etapa de la Vuelta Internacional a Chiriquí 2025

El equipo costarricense Colono Bikestation kölbi sonrió en la primera etapa de la Vuelta Internacional a Chiriquí, el evento por etapas más tradicional del ciclismo panameño.

La edición 45ª del evento comenzó con un recorrido de 140,8 kilómetros entre David y Las Lomas, dejando como protagonista al tico Pablo Mudarra, quien se impuso con un tiempo de 3 horas y 13 minutos y 24 segundos.

El segundo lugar fue para Derrick Chavarría del Tack Cycling Team, mientras que el tercer puesto quedó en manos del también costarricense Alejandro Granados, de Colono Bikestation kölbi, con el mismo tiempo de Mudarra. Además, en el mismo grupo cruzaron la meta Daniel Bonilla y Donovan Ramírez, consolidando una actuación dominante del conjunto costarricense.



Para esta edición, Colono Bikestation kölbi participa con Daniel Bonilla, Joseph Ramírez, Donovan Ramírez, Alejandro Granados, Pablo Mudarra, José Pablo Sancho, Gael Sancho y Sergio Arias, bajo la dirección deportiva de Elías Vega, quien afronta su primera carrera por etapas al mando del equipo.

“La estrategia era no dejar ir ninguna fuga y tratar de pelear la llegada. No contábamos con que íbamos a tener a tantos compañeros adelante. Al final sabíamos que había un corredor en la fuga que no era nuestro metido en la disputa y debíamos pelear la meta. Me sentí bastante bien hoy”, declaró Pablo Mudarra, ganador de la etapa.

Con estos resultados, la escuadra nacional domina la clasificación general por equipos, además Mudarra es líder de metas volantes y de la regularidad, mientras que Josep Ramírez es líder de la montaña.



La edición número 45 del giro chiricano se extenderá hasta el viernes 28 de noviembre.

