El mensaje del ciclista Egan Bernal tras grave accidente en Colombia

El ciclista colombiano Egan Bernal aseguró que está en la Unidad de Cuidados Intensivos a la espera de más cirugías.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el pedalista aseguró que tuvo un 95 % de probabilidades de haber quedado parapléjico.

Además, su equiop, el Ineos divulgó una fotografía de Bernal en el hospital.

The road to recovery starts with a 👌



We're so happy to share this from @Eganbernal ❤️ pic.twitter.com/g8FMytzPg5