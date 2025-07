El gran rendimiento de Pogacar y las inevitables preguntas que genera

París, Francia | El aplastante dominio de Tadej Pogacar en el Tour de Francia plantea una serie de interrogantes en un deporte durante tanto tiempo salpicado por el dopaje.

El esloveno, que nunca ha dado positivo, asegura que está limpio.

Estas son algunas dudas generadas por el rendimiento de Pogacar:

P: ¿Por qué algunos siembran la duda sobre Pogacar?

R: En primer lugar, y sobre todo, a causa de su superioridad. El campeón del mundo conquistó su cuarto Tour con más de 4 minutos sobre Jonas Vingegaard. El tercero en la general quedó a más de once minutos, y el décimo a más de 32 minutos. Unas diferencias vertiginosas. Y Pogacar no parece sufrir sobre la bici, responde a los ataques sentado sobre su sillín y no tiene un día malo, o si lo tiene, le basta para llegar junto al resto. Luego de haber pulverizado el año pasado el récord de subida a Plateau de Beille establecido por Marco Pantani en plena época de la EPO, batió el del español Ibán Mayo en el Mont Ventoux (Jonas Vingegaard y Primoz Roglic también lo rebajaron). Su dominio se extiende al de su equipo UAE. Algunos observadores apuntan también a la presencia en el cuerpo técnico del equipo emiratí de personas como Mauro Gianetti, que fue responsable del desaparecido equipo Saunier-Duval, en el punto de mira de las autoridades antidopaje a finales de la década de 2000.

P: ¿Qué responde Pogacar?

R: Desde su primera victoria de etapa en el Tour de Francia en 2020, el esloveno respondió en numerosas ocasiones sobre la cuestión del dopaje, asegurando que había que darle "confianza". Pogacar se desahogó la víspera del último Giro de Lombardía en octubre de 2024, cuando afirmó que sería "estúpido poner su salud en juego por diez años de carrera".

P: ¿Cómo se pasan los controles?

R: Se recogieron alrededor de 600 muestras de sangre y orina en el Tour de Francia de este año y otras 350 fuera de competición durante el mes previo por la ITA (International Testing Agency), una agencia independiente de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Al término de cada etapa, el ganador y el maillot amarillo pasan sistemáticamente por el control. La UCI revisa también las bicicletas para detectar un eventual fraude tecnológico. El polémico uso de las cetonas sigue estando autorizado, pero la UCI prohibió la inhalación de monóxido de carbono a comienzos de año. La instancia insiste en que la instauración en 2008 del pasaporte biológico constituye un gran avance.

P: ¿Ha habido casos de dopaje en el Tour de Francia los últimos años?

R: El último caso demostrado se remonta a 2022 cuando el colombiano Nairo Quintana, sexto en París, fue descalificado tras descubrirse en su sangre trazas de tramadol, un analgésico prohibido por el reglamento médico. En este Tour 2025, el equipo Ineos, antiguamente denominado Sky, que se había llevado siete maillots amarillos de ocho posibles entre 2012 y 2019, se vio sacudido por las revelaciones del Irish Independant, un periódico irlandés que afirmaba que un médico esloveno que seguía ejerciendo en el equipo británico tuvo comunicación en 2012 con otro médico implicado en el escándalo de dopaje 'Aderlass'.

P: ¿Cómo reacciona el pelotón?

R: El pelotón parece dividido entre los que, de forma anónima, ponen en duda las actuaciones de Pogacar (o de Vingegaard en 2023), pero sin aportar prueba alguna, y los que consideran que el esloveno es simplemente un corredor excepcional. El hecho de que Pogacar haya sido muy bueno desde joven y que domine a lo largo de todo el año puede ser interpretado como una señal tranquilizadora.

P: ¿Qué valor tienen las comparaciones con las actuaciones de los dopados?

R: Que Pogacar bata récords de antiguos dopados como Marco Pantani, Bjarne Riis o Lance Armstrong puede crear suspicacias. Pero, según advierten los propios corredores, es muy difícil comparar los tiempos en un puerto porque depende de factores externos (ubicación del puerto en la etapa, condiciones climáticas, viento, desarrollo de la etapa...). Pero el ciclismo ha evolucionado mucho en los últimos años, y los progresos tecnológicos han hecho mejorar las prestaciones de las bicis. La nutrición y el entrenamiento también han evolucionado, aunque esos mismos argumentos fueron utilizados de igual modo por los ciclistas dopados en el pasado.