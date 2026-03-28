El consejo de Andrey Amador tras grave accidente: "Aprovechen el momento, disfrútenlo y vívalo"

"Si le soy honesto no me acuerdo de nada": con esa frase el ciclista costarricense Andrey Amador habló por primera vez del accidente que sufrió el pasado 20 de febrero, mientras entrenaba con la Selección de Costa Rica de Ciclismo de Ruta, equipo del cual es el entrenador.

35 días después de lo sucedido, Amador atendió este viernes a Teletica Deportes para conversar sobre su recuperación (Ver video adjunto a esta nota).

"He tenido accidentes que me recuerdo de todo, pero ese día no, no me acuerdo de nada. Tuve un desvanecimiento que me hizo perder la conciencia y tuve un desmayo encima de la bicicleta", comentó Andrey.

Además, Amador contó que tiempo atrás tuvo avisos que algo andaba mal en su corazón

"Como que había algo que ellos veían, Walter Brenes (el doctor) me ayudó mucho, me recomendó hacerme una resonancia en el corazón y entra uno como deportista en la duda de si no me la pidieron allá, aquí no me la hago.

"Llevo 20 años en el ciclismo, no me pasó antes por qué me va a pasar ahora. Luego, en el hospital, en cardiología, tras los estudios y todo vino un especialista en la parte de arritmias y vino la operación que tuve con un desfibrilador", añadió.

Por último, el ciclista envió un consejo a todos: "Aprovechen el momento, disfrútenlo y vívalo".

Tras el accidente, Andrey fue trasladado vía aérea a San José, donde estuvo internado Hospital Calderón Guardia y días después pasó aun centro médico privado y en la actualidad se encuentra en proceso de recuperación en compañía de su familia.