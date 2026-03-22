El ciclista colombiano Nairo Quintana se retirará a finales de 2026

El colombiano Nairo Quintana, uno de los mejores ciclistas de Latinoamérica y gran animador del pelotón, anunció este domingo que se retirará al término de la temporada de 2026.

El campeón del Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España de 2016 dirá adiós a una carrera llena de triunfos, con la que consolidó a Colombia como una potencia del deporte de las bielas.

"He venido a contarles que es la última temporada que hago como ciclista profesional", la que "será una gran fiesta, será ese último baile", dijo el pedalista de 36 años al servicio del equipo Movistar en una rueda de prensa en vísperas del inicio de la Vuelta a Cataluña.



