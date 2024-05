Education First da más detalles sobre lesión de Andrey Amador

El equipo de Andrey Amador, el EF Education Easy Post, dio más detalles sobre el accidente del tico y sobre sus lesiones.



Mediante un mensaje en sus redes sociales, el EF detalla que el camión pasó sobre el pie del ciclista, dejándole fracturas en el tobillo y el pie.

Andrey Amador was involved in a training accident while riding outside of Barcelona Thursday, May 9. Amador slipped on a gravel climb, his bike went under a truck, and his foot was run over. He suffered fractures to his ankle and foot but no other injuries. Join us in wishing him…