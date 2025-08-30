Cross Costa Rica MTB: reto de tres días para amantes de ciclismo

La quinta edición del Cross Costa Rica MTB busca enamorar a los seguidores del ciclismo de montaña, con una competencia de tres días.

El evento comenzará el viernes 31 de octubre y culminará el domingo 2 de noviembre.

La organización comunicó que la ruta cuenta con un recorrido desafiante por tener terrenos técnicos.

"Sabemos que nos hemos convertido en una de las carreras más exigentes del MTB nacional y que ha puesto a prueba a incluso corredores con mayor experiencia", comentó Carlos Chaves Mata, fundador y presidente de Cross Costa Rica, por medio de un comunicado de prensa.

En total, los pedalistas se enfrentarán a 7.500 metros de ascenso y 170 kilómetros de recorrido.

Además, la carrera tiene un impacto directo en las comunidades que forman parte del recorrido. La reactivación económica local es uno de los pilares de este evento, según especificó la organización, con emprendedores, proveedores y comercios en zonas donde se ejecuta la carrera se logran beneficiar gracias al paso de cientos de ciclistas y sus familias.



Día 1 de competencia.

5:30 a. m.: Salida del Hotel Terraza del Pacífico, llegada a San Pablo de Turrubares.

Día 2 de competencia.

6 a. m.: Salida del Campamento Oikoumene, paso por los volcanes Irazú y Turrialba, regreso al Campamento Oikoumene.

Día 3 de competencia y One Day:

7 a. m.: Salida del Campamento Oikoumene, recorrido hacia Cabeza de Vaca, regreso al Campamento Oikoumene con tramo de XCO antes de llegar a la meta.