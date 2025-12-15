Cronoescalada deja nuevo líder en la Vuelta Costa Rica

Tras una cronoescalada pasada por agua, el ciclista Leandro Varela se convirtió en el nuevo líder de la Vuelta Costa Rica 2025.

La etapa 4 consistió en una cronoescalada de 17 kilómetros que salió de la Municipalidad de Turrialba hacia el sector de La Pastora.

El ciclista Luis Daniel Oses, del 7C Economy Hyundai, fue el ganador de la etapa al registrar un tiempo de 40:39, mientras que Leandro Varela, también del 7C Economy Hyundai, fue segundo a +34 segundos, seguido, en el tercer lugar, por Gabriel Rojas del Manzaté La Selva Scott a +46’.

Con estos resultados, Varela se posiciona como el nuevo líder de la clasificación general con 11:02:28, seguido por Oses a +08’ y en tercer lugar Gabriel Rojas a +49’.

El ecuatoriano, Jymmi Montenegro, del Movistar Best PC, sigue dominando la clasificación general de montaña con 40 puntos.

El pedalista del equipo 7C Economy Hyundai, Luis Aguilar, se colocó como nuevo líder Sub-23; mientras que el liderato de las metas volantes sigue en manos de Jason Huertas, del Manzaté La Selva Scott, con 11 puntos.

Este martes se disputará la quinta etapa que saldrá a las 8 a. m. de La Sabana hasta la Municipalidad de Pérez Zeledón para un recorrido de 137 kilómetros.







