Costa Rica se llenó de medallas en el Short Track del Campeonato Centroamericano de MTB

La selección nacional de ciclismo de montaña se dejó tres medallas de oro, tres de plata y dos de bronce en el Centroamericano que se realiza en Antigua Guatemala.

La preseas doradas fueron para Cristel Espinoza en élite, Isabel García y Jared Méndez en la categoría Sub23.

Las medallas de plata las ganaron Carlos Herrera en élite, Marisol García en Sub23 y Neythan Quirós en juvenil.

Mientras que los bronces los ganaron Adriano González en Sub23 y Maydelin Madrigal en juvenil.

Además de los seleccionados, también ganador medalla de oro: Ariana Calderón en infantil, Luis Rodríguez y Dilsen Loría en máster.

Alejandro Acuña en juvenil y por su parte Miguel García ganó medalla de bronce.

Este sábado será la modalidad de Cross Country Olímpico donde Costa Rica espera volver a subir al podio.



