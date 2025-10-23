Costa Rica es campeona del Ciclismo de los Centroamericanos

La Selección Nacional de Ciclismo se coronó campeona en los Juegos Centroamericanos, que fueron del 18 y hasta el 21 de octubre en Guatemala.

“Estamos muy contentos porque ratificamos lo hecho en el Campeonato Centroamericano, ya que estamos dentro de un área con oponentes fuertes como Panamá y Guatemala”, afirmó Marco Taylor, director de Selecciones Nacionales

Este evento significó el primer evento con puntos para el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.



"Los resultados nos motivan para seguir buscando los recursos ya que este año la Federación tuvo que cubrir entre un 85% y 90% del costo de los eventos clasificatorios", añadió Taylor.



Las medallas obtenidas:



-Oro para Gloriana Quesada en la CRI.



-Oro para Adriana Rojas en el XCO.



-Plata para Cristel Espinoza en el XCO.



-Plata para Carlos Herrera en el XCO.



-Plata para Donovan Ramírez en la CRI.



-Bronce para Gabriel Rojas en la prueba de ruta.



-Bronce para Milagro Men en la prueba de ruta



-Bronce apra José Pabl Chavarría en bicicross.

