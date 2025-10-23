EN VIVO
Clock

de HS

Ciclismo

Costa Rica es campeona del Ciclismo de los Centroamericanos

Se obtuvieron ocho medallas.

Ciclismo. Foto: Comité Olímpico Nacional
Ciclismo. Foto: Comité Olímpico Nacional
Por Daniel Jiménez 23 de octubre de 2025, 15:03 PM

La Selección Nacional de Ciclismo se coronó campeona en los Juegos Centroamericanos, que fueron del 18 y hasta el 21 de octubre en Guatemala.

“Estamos muy contentos porque ratificamos lo hecho en el Campeonato Centroamericano, ya que estamos dentro de un área con oponentes fuertes como Panamá y Guatemala”, afirmó Marco Taylor, director de Selecciones Nacionales

Este evento significó el primer evento con puntos para el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

"Los resultados nos motivan para seguir buscando los recursos ya que este año la Federación tuvo que cubrir entre un 85% y 90% del costo de los eventos clasificatorios", añadió Taylor.

Las medallas obtenidas:

-Oro para Gloriana Quesada en la CRI.

-Oro para Adriana Rojas en el XCO.

-Plata para Cristel Espinoza en el XCO.

-Plata para Carlos Herrera en el XCO.

-Plata para Donovan Ramírez en la CRI.

-Bronce para Gabriel Rojas en la prueba de ruta.

-Bronce para Milagro Men en la prueba de ruta

-Bronce apra José Pabl Chavarría en bicicross.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas