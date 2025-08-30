Costa Rica competirá en el Strider World Cup Championship 2025 en Estados Unidos

Costa Rica contará con la participación de cinco niños en el Strider World Cup Championship 2025, que se celebrará el próximo 20 de setiembre en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos.

El evento reunirá a más de 500 participantes de 20 países, entre ellos Japón, China, Gran Bretaña y Chile.

Los representantes ticos serán Noah Muñoz Villegas (3 años), Samuel Villegas (2 años), Oliver Hernández Chaves (2 años), Thiago Aguirre Londoño (3 años) y Mark Patterson Ocampo (3 años).

Los pequeños atletas forman parte de la comunidad Strider Costa Rica y fueron elegidos tras su desempeño en distintos eventos organizados por la franquicia en los últimos dos años.

Ellos viajarán junto a sus familias, para vivir una experiencia deportiva y cultural.

El campeonato mundial se dividirá en dos modalidades: la Sprint Race, con clasificatorias para edades de 2, 3 y 4 años; y la Adventure Cross, dirigida a niños de 4, 5 y 6 años.

“Los mundiales son eventos memorables, la emoción empieza alistando las maletas, representar al país es una alegría inmens”, comentó Andrea Valverde Gómez, gerente de Life on Wheels Centroamérica.

Esta será la quinta participación de Costa Rica en el certamen, donde históricamente sus representantes han logrado figurar en el top 10 de cada categoría.