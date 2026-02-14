Copa Parque Diversiones 2026: competencia de bicicletas ‘strider’ reunirá a niños de 2 a 6 años

La Copa Parque Diversiones 2026 celebrará su tercera edición el sábado 14 y domingo 15 de marzo en las instalaciones de Parque Diversiones, con una competencia de bicicletas strider dirigida a niños y niñas entre los 2 y 6 años.

El evento tendrá como punto de encuentro el sector de Pueblo Antiguo, espacio que servirá como escenario para las carreras y las distintas actividades familiares programadas durante el fin de semana.

Más allá de la competencia, la organización destaca que la iniciativa busca fomentar el deporte desde la primera infancia, promoviendo el desarrollo físico, emocional y social de los participantes en un entorno seguro y recreativo.

Para competir, los niños deberán contar con una bicicleta Strider 12” o 14x, casco en buen estado y completar el proceso de inscripción, cuyo costo inicia en ₡21.900 e incluye medalla, placa, seguro y premios para los primeros lugares.

La tercera edición contará además con la participación de una delegación internacional proveniente de República Dominicana, fortaleciendo el intercambio deportivo y cultural en esta competencia infantil de ciclismo.