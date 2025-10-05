Colombiana Camila Valbuena se coronó en la Vuelta Femenina

La corredora colombiana del equipo, Camila Valbuena, se coronó este domingo como campeona de la Vuelta Femenina 2025.

Valbuena acumuló un tiempo en la general de 12 horas, 54 minutos y 34 segundos, seguida de Andrea Ramírez, del Patobike BMC, quien culminó subcampeona a +1:22, y Karen Villamizar también del Patobike BMC, quien finalizó a +3:08 en la tercera casilla.

La última etapa de esta Vuelta, llevada a cabo en Escazú, la ganó la colombiana del Patobike, Jessica Parra.



Los títulos quedaron de la siguiente manera:



Campeona General: Camila Valbuena – Manzaté La Selva No-Varix.

Campeona Sub 23: Natalia Revelo – Team Liv Toscana Mitsubishi.

Campeona por puntos: Jannie Salcedo – Patobike BMC.

Campeona Montaña: Natalie Revelo – Team Liv Toscana Mitsubishi.

CampeonaMetas Volantes: Jannie Salcedo – Patobike BMC.

Equipo campeón: Patobike BMC.

Fuente: Fecoci.