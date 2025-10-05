EN VIVO
Colombiana Camila Valbuena se coronó en la Vuelta Femenina

La última etapa, llevada a cabo en Escazú, la ganó la colombiana del Patobike, Jessica Parra.

Camila Valbuena se coronó en la Vuelta Femenina/Crédito: Fecoci
Por José Fernando Araya 5 de octubre de 2025, 15:14 PM

La corredora colombiana del equipo, Camila Valbuena, se coronó este domingo como campeona de la Vuelta Femenina 2025.

Valbuena acumuló un tiempo en la general de 12 horas, 54 minutos y 34 segundos, seguida de Andrea Ramírez, del Patobike BMC, quien culminó subcampeona a +1:22, y Karen Villamizar también del Patobike BMC, quien finalizó a +3:08 en la tercera casilla. 

La última etapa de esta Vuelta, llevada a cabo en Escazú, la ganó la colombiana del Patobike, Jessica Parra.


Los títulos quedaron de la siguiente manera:

Campeona General: Camila Valbuena – Manzaté La Selva No-Varix.
Campeona Sub 23: Natalia Revelo – Team Liv Toscana Mitsubishi.
Campeona por puntos: Jannie Salcedo – Patobike BMC.
Campeona Montaña: Natalie Revelo – Team Liv Toscana Mitsubishi.
CampeonaMetas Volantes: Jannie Salcedo – Patobike BMC.
Equipo campeón: Patobike BMC.

Fuente: Fecoci.

