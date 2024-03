Ciclista Wout Van Aert sufre fracturas en la clavícula y en las costillas

El belga Wout Van Aert sufre fracturas en la clavícula y en varias costillas tras su terrible caída de este miércoles en la carrera a través de Flandes, por lo que será baja en el Tour de Flandes y en la París-Roubaix, anunció su equipo, Visma-Lease a Bike.



"En el hospital se diagnosticó una clavícula rota y varias fracturas en las costillas. La duración de su baja no está determinada. Es seguro que se va a perder el Tour de Flandes (el domingo), la París-Roubaix y la Amstel Gold Race", indicó la formación neerlandesa en un comunicado en la red social X.



La caída es un duro golpe para la estrella del ciclismo belga, que sueña con añadir al fin uno de los dos Monumentos en pavés a su palmarés, sacrificando varias carreras en los últimos meses para preparar estas dos citas.



El líder del equipo Visma-Lease a Bike se fue al asfalto a 67 kilómetros de la meta, en una curva hacia la derecha a toda velocidad. Se levantó con dificultad, el maillot desgarrado y heridas en la espalda, antes de ser evacuado en ambulancia para ser examinado en un hospital.



Implicados en la misma caída, su compatriota Jasper Stuyven, que también sufre una fractura en la clavícula, según los medios belgas, mientras que Mads Pedersen, su líder en el equipo Lidl-Trek, pudo continuar.



El eritreo Biniam Girmay también fue al hospital, pero no sufre ninguna fractura, según informó la formación Intermarché.



El pasado viernes, Van Aert ya había sufrido una caída de menor gravedad en el Gran Premio E3, que ganó su rival Mathieu Van der Poel.



Para Van Aert, la maldición parece continuar en las clásicas y semiclásicas, donde acumula episodios desafortunados, como su pinchazo durante la última París-Roubaix en un momento crucial de la carrera.



El ciclista de 29 años tiene también en su programa el Giro de Italia, en mayo, pero no el Tour de Francia, porque su objetivo es buscar las medallas en los Juegos de París.