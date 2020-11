Ciclista Milagro Mena es la monarca del MTB tico del 2020

La ciclista Milagro Mena fue la más rápida en el hipódromo de El Guarco de Cartago, sede del Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña, donde este sábado se coronó bicampeona del Cross Country Olímpico.

El protagonismo de la competencia élite femenina, siempre estuvo marcado por las corredoras Milagro Mena y Adriana Rojas. Sin embargo, fue Milagro la que puso el paso para ir en punta, donde tan solo en la primera de las cinco vueltas, la ventaja de la orotinense fue de 23 segundos.

Con un tiempo de 1 hora 12 minutos y 55 segundos, Mena del Team Servetto-Piumate-Beltrami TSA, terminó las cinco vueltas que exigía el circuito de 3.5 km, hasta efectuar los 21.5 kilómetros del recorrido.

El segundo puesto quedó en manos de Adriana Rojas del M y L Cyclyng Team, quien realizó el recorrido en 1h13’37’, y el tercer lugar fue para Katherine Herrera de Avimil-Kivelix con cronómetro de 1h21’55.

“Solo Dios sabe lo que desea este campeonato. Tenía un año de no hacer nada de nada en ciclismo de montaña, fue un año muy duro, no pude competir como deseaba, fui a Italia para crecer y llegó la pandemia, pero nunca me rendí, siempre salí a entrenar para mantenerme”, mencionó entre lágrimas.

Por su parte, Adriana Rojas, subcampeona nacional mencionó, “que Milagro fue muy fuerte en subidas “intenté bajando recuperar, pero los 25 segundos se mantuvieron. Fue un circuito muy rápido, fue una linda carrera”, mencionó la cartaginesa.

Además de la final de las élites femeninas, otras categorías tuvieron a sus campeones nacionales: En Infantil Femenino, Isabel García del Team Specialized-Sram, En Prejuvenil Nicole Caamaño de CCDR Desamparados, en Infantil Isabel García de Team Specialized-SRAM, en Prejuvenil Marisol García del Team Specialized-SRAN, en Juvenil Daniela Madriz de Mi Café, en Sub23 Isabela Gómez de Avimil-Kivelix y en Máster Lizbeth Alvarado de Zarcero.

En Infantil masculino el campeón nacional es Adriano González del Trifox CODEA, en Prejuvenil el primer lugar fue Jared Méndez de IL-6 Coaching Monteverde mientras en Juvenil al cierre de la nota estaba compitiendo.

Para este domingo 15 de noviembre se estará disputando el título nacional élite masculino donde los favoritos son Jonathan Quesada del equipo Mecatronics-Yeti-Economy, Carlos Herrera del CBZ 7C Economy, Sebastián Brenes de Scott Gorigogo Hormiga de oro, así como los atletas olímpicos, Paolo Montoya (Londres 2012) y Andrey Fonseca (Río 2016).

Las competencias no estarán abiertas al público debido al protocolo de salud en relación con el COVID-19. Las pruebas se desarrollarán de 6 a.m. a 3:30 p.m. en las categorías; Open, Master 1 y 2 así como E-BIKE tanto femenino como masculino.