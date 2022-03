Ciclista italiano se desploma y recibe un masaje cardiaco al acabar etapa en la Volta

El ciclista italiano Sonny Colbrelli, vigente campeón de Europa, se desplomó este lunes nada más cruzar la meta de la primera etapa de la Volta a Cataluña y los servicios de emergencia le practicaron un masaje cardiaco, informó la televisión pública española TVE.

En las imágenes emitidas por TVE se puede ver a los servicios de emergencia atendiendo al ciclista, rodeándole con sábanas para evitar primeros planos de lo ocurrido.

Posteriormente, varios medios españoles informaron que el ciclista habría recuperado la consciencia y trasladado a un hospital.

Una información confirmada por el equipo Bahrain-Victorius en un comunicado. "Tras el esprint (...) Sonny Colbrelli perdió el conocimiento (...) Se encuentra en condición estable y ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitari de Girona".

El equipo agradeció a los organizadores de la Volta y a los servicios de emergencia "su apoyo y asistencia".

🏥 Following the sprint on Stage 1 of @VoltaCatalunya, @sonnycolbrelli fell unconscious. He underwent further medical assistance, and he was in stable condition upon being taken into an ambulance to Hospital Universitari de Girona to investigate his condition further.



[1/2] pic.twitter.com/kcqaYxkuHy