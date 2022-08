Ciclista ecuatoriano Richard Carapaz ficha por EF Education-EasyPost a partir de 2023

Por AFP Agencia | 19 de agosto de 2022, 11:18 AM

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, actualmente en la formación INEOS Grenadiers, se unirá a las filas de EF Education-EasyPost a partir del año 2023, anunció el viernes el equipo estadounidense en su página web.

"EF Education-EasyPost se enorgullece de anunciar que Richard Carapaz se unirá al equipo en 2023", anunció la formación.

El ganador olímpico en Tokio-2020 y vencedor del Giro de Italia-2019, citado en el comunicado declaró sus intenciones en la nueva formación: "Hay cosas que todavía no he conseguido y me gustaría ganar otra gran vuelta", señalando el Tour de Francia como su principal objetivo en esta nueva etapa.

Si bien el comunicado no precisa la duración del contrato, el ciclista publicó en Instagram una imagen acompañada del texto: "Anuncio mi cambio de escuadra para el 2023/2025", dando a entender que podría tratarse de dos años.

El patrón de EF Education-EasyPost, el estadounidense Jonathan Vaughters, se deshizo en elogios al ecuatoriano, declarando que siempre ha sido "uno de mis ciclistas favoritos".

"Carapaz gana con inteligencia, timing y agresividad. Ganó el Giro porque fue muy listo, atacó justo en el momento adecuado", declaró Vaughters, citado en el comunicado.

"Para el estilo de nuestro equipo, Richard encaja perfectamente porque necesitamos un líder que pueda ganar carreras usando astucia y no solo potencia bruta", analizó sobre el impacto del ecuatoriano en la nueva formación.

"Es lo que Richard nos aportará y estamos muy contentos de ayudarle todo lo que podamos para explotar su estilo agresivo y astuto", insistió.

Carapaz, de 29 años, terminó 2º en la pasada edición del Giro de Italia, prueba que ganó en 2019, y ocupó el tercer cajón en el Tour de Francia 2021. En la Vuelta a España su mejor resultado es la segunda posición obtenida en 2020, siendo uno de los escasos corredores en la historia con podio en las tres grandes vueltas.

En el seno de su nuevo equipo, se reunirá con sus compatriotas Jonathan Caicedo y Alexander Cepeda, además de coincidir con los colombianos Rigoberto Urán y Daniel Felipe Martínez.

Actualmente, Carapaz se encuentra en Utrecht (Países Bajos) donde este viernes comenzará la Vuelta a España, en la que se presenta como jefe de filas del Ineos y uno de los aspirantes al triunfo final.