Ciclismo tico asegura seis plazas para Centroamericanos y del Caribe 2026

La medalla de oro de Jason Huertas en el Panamericano de Ciclismo de este fin de semana en Colombia, no fue la única gran noticia que tuvo la representación patria.

Según comunicó la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci), Costa Rica aseguró un total de seis plazas para los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán en Santo Domingo este 2026.

En Colombia se consiguieron cuatro plazas en la modalidad de ruta (dos masculinas y dos femeninas) y dos plazas más en contrarreloj (una masculina y una femenina).

En detalle, en contrarreloj Costa Rica obtuvo dos cupos: uno en femenino con Alondra Granados (posición 15) y otro en masculino con Josep Ramírez (posición 10).

En la modalidad de ruta, se alcanzaron cuatro plazas: dos en masculino con el triunfo de Jason Huertas y un segundo cupo con la sexta posición de Sebastián Brenes.

En femenino también se obtuvieron dos plazas en ruta gracias a las actuaciones de Dixiana Quesada (posición 8) y Melissa Ávila (posición 13).

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se disputarán en Santo Domingo, República Dominicana, del 20 de julio al 16 de agosto.