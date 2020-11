Carapaz recupera liderato de Vuelta a España, Andrey sufre caída

Alto de l'Angliru, España | El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), cuarto en meta, recuperó este domingo el liderato de la Vuelta a España al término de una duodécima etapa con final en el mítico alto de Angliru ganada por el británico Hugh Carthy (EF).

Carapaz se mostró el más fuerte entre los grandes favoritos a la victoria final en las empinadas rampas del puerto asturiano (hasta 23% de desnivel), y lidera la general con una ventaja de diez segundos sobre en anterior líder, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), y de 32 segundos sobre el ganador del día Hugh Carthy.

Para el nacional Andrey Amador en cambio la jornada fue complicada tras sufrir una caída en uno de los descensos de recorrido, a 40 kilómetros de la meta.

Amador continuó en competencia y llegó en el puesto 143, a 37:23 del ganador de etapa.

The climbs are being ticked off quickly today, as Movistar upped the pace over the Alto de la Mozqueta.



A slippy corner has caught out a couple of riders, including @Andrey_Amador. He's back up and riding with 40km to go #LaVuelta20 pic.twitter.com/uQ9jp4FBsm