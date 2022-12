Campeón Suesca festeja en última etapa su título en la Vuelta

Lejos de ser una tímida etapa donde se acostumbra a ser un recorrido tranquilo, el líder Marco Tulio Suesca recibió un ataque por parte de Carlos Gutiérrez, segundo en la general. Sin embargo, no tuvieron mayor repercusión.



Las tres metas volantes de la etapa se las dejó el ciclista panameño, Franklin Archibold, dejándose el título de este apartado. Archibold se convirtió en el primer ciclista de Panamá en campeón en metas volantes en la Vuelta a Costa Rica.



En una de las curvas durante el recorrido, se dio una caída de varios ciclistas. Uno de ellos no logró evitar un reductor de velocidad y termninó cayendo. Debido a la alta velocidad que llevaban los pedalistas, no pudieron esquivar al primer ciclista que cayó.



En los últimos kilómetros, Sergio Arias y Sebastián Moya buscaron atacar para rematar la etapa, sin embargo, Franklin Archibold respondió inmediatamente y le quitó fuerza a la fuga. Robinson Chalapud y Rodolfo Villalobos se unieron a esa última fuga.



Nuevamente, la lucha quedó entre Sergio Arias y Sebastián Moya en contra de Franklin Archibold, quien pudo resolver en los últimos metros, pese a estar en desventaja numérica. De esta manera sentenció su título de metas volantes y la victoria de la etapa.