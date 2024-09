Belga Remco Evenepoel revalida el título de campeón del mundo de contrarreloj

El ciclista belga Remco Evenepoel conservó su título de campeón del mundo de contrarreloj al ganar este domingo la prueba de esta disciplina en el Mundial que se disputa en Zúrich, Suiza.

El gran favorito a la victoria superó a los italianos Filippo Ganna y Edoardo Affini en un trazado de 46,1 km de recorrido y suma este título al oro olímpico logrado unas semanas antes en París-2024, un doblete que horas antes había logrado la australiana Grace Brown en categoría femenina.

"Ha sido probablemente la contrarreloj más complicada de mi carrera", admitió Evenepoel, que apenas pudo festejar el triunfo levantando los brazos en la meta, ya que solo aventajó en seis segundos a Ganna, que ya fue segundo tras el belga en los Juegos de París.

En efecto, Evenepoel se llevó un susto en la rampa de salida cuando se salió la cadena de su bicicleta cuando ya estaba a punto de iniciar la crono.

Cuando su equipo ya se disponía a darle una bicicleta de recambio, el flamenco logró reparar la avería y arrancar con su máquina, pintada de dorado en homenaje a su título olímpico.

Favorito en la carrera en línea.

Tampoco pudo hacer uso del potenciómetro, teniendo que disputar toda la carrera con base en sus sensaciones, pero eso no impidió que marcase el mejor crono de todos los participantes desde el primer punto cronometrado.

A sus 24 años, Evenepoel será junto al esloveno Tadej Pogacar el gran favorito al título de la prueba reina del Mundial de Zúrich, la carrera en línea que se disputará el próximo domingo.

En París-2024, el fenómeno belga logró el doblete histórico con el oro en la carrera en línea y en la lucha contra el crono. También acabó tercero en el último Tour de Francia, por lo que el belga está completando la mejor temporada de su aún incipiente carrera.

Affini quedó a 54 segundos y se vio favorecido por la caída del australiano Jay Vine cuando peleaba por el tercer escalón del podio. El oceánico acabó la prueba cubierto de sangre.

Entre el resto de favoritos al podio, el británico Joshua Tarling acabó cuarto y el suizo Stefan Küng octavo.

Doblete de Grace Brown.

Al igual que Evenepoel, la australiana Grace Brown logró el título en categoría femenina, apenas unas semanas después de su oro olímpico en París en esta misma disciplina.

Sobre un exigente recorrido de 29,9 km, la corredora de 32 años superó por 16 segundos a la neerlandesa Demi Vollering y en 56 a la estadounidense Chloé Dygert.

"Vivo en un sueño desde hace unos meses. Otra vez el oro, es fabuloso", se felicitó la australiana, que anunció su retirada al finalizar la temporada.

"Mucha gente me dice que no lo puedo dejar ahora, pero sigo con lo previsto. Me siento bendecida por haber tenido esta carrera y por poder terminarla así", añadió la australiana, que esta temporada también ganó la Lieja-Bastoña-Lieja.

