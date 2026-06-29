Baja el telón: 7C Sports no tendrá más equipo de ciclismo de ruta

Cayó el telón del equipo de ciclismo de ruta 7C-Economy-Hyundai, así lo dio a conocer este lunes 7C Sports.

Lo que significa un fuerte golpe al deporte de los padales en Costa Rica, pues tiene más de 20 años de existencia.

Incluso, actualmente, el equipo es el actual campeón de la Vuelta a Costa Rica, máxima competencia de ruta del país.

Entre sus figuras más destacadas está Luis Daniel Oses, bicampeón de La Vuelta tica.

Según informó 7C Sports, mediante un comunicado de prensa, el cierre del equipo de debe una "redirección estratégica de la empresa hacia nuevos proyectos y áreas de desarrollo".



"Durante estas dos décadas, nos sentimos profundamente agradecidos con los ciclistas, cuerpos técnicos, patrocinadores, colaboradores, medios de comunicación y aficionados que formaron parte de este recorrido y contribuyeron al crecimiento del deporte nacional", comunicó el equipo en el breve boletín que difundió.