¡Atención, amantes del ciclismo! Todo lo que tiene que ver de la Serie CR MTB

La Serie CR MTB anunció todos los detalles de su temporada 2026 que iniciará el sábado 7 de febrero.

La primera fecha será en el recorrido entre Orotina y Bajamar, una prueba ya tradicional dentro del calendario nacional del MTB. Tendrá salida y meta en el Complejo Deportivo Narime, con un total de 80 kilómetros.



Marco Quesada, organizador de la Serie CR MTB, destacó el crecimiento que ha tenido el proyecto.

“Para esta tercera edición apostamos por sedes consolidadas y recorridos retadores, siempre priorizando la seguridad y la experiencia del ciclista, tanto competitivo como recreativo. La Serie CR MTB no solo es una competencia, es una plataforma para llevar desarrollo, visitantes y proyección a distintas zonas del país”, agregó Quesada.

La Serie cuenta con el aval de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci), por lo tanto los ciclistas requieren de la licencia anual o de un día para poder participar.



Calendario de competencias:



● Sábado 07 de febrero: Orotina - Bajamar



● Sábado 27 de junio: Las Juntas de Abangares.



● Sábado 22 de agosto: Playa Hermosa, Jacó.



● Sábado 14 de noviembre: por confirmar. Inscripciones: https://seriecrmtb.com/.