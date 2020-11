Andrey Fonseca buscará su octavo título nacional de MTB

En un terreno difícil por las constantes lluvias de los últimos días, 382 corredores saldrán a todo pedal en la búsqueda del Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña este sábado 14 y domingo 15 de noviembre en las instalaciones del Hipódromo ubicado en El Guarco de Cartago.

El barro será el mayor obstáculo natural que tendrán todos los atletas durante el circuito de 3.5 kilómetros en la III Fecha Copa Nacional SRAM para las seis categorías tanto masculino como femenino, que estarán buscando el título del 2020.

Precisamente el experimentado ciclista Andrey Fonseca, atleta olímpico en Río 2016, buscará su octavo título nacional de MTB.

“Pocas veces he visto una pista tan fangosa como la que tendremos en el Hipódromo. Tanta lluvia solo puede darnos barro y eso hace que la tarea sea doble dándole duro para evitar quedarnos pegados o resbalar en una curva. Pero nada, vamos a darle pedal para buscar mi cuarto título Élite donde además tengo un campeonato Prejuvenil, otro Juvenil y dos en categoría Sub 23 y ninguno fue fácil”, destacó Andrey Fonseca.

Como principal competidor, Fonseca tendrá a Paolo Montoya otro exparticipante olímpico en Londres 2012.

En élite femenina los pronósticos se ponen serios cuando en línea de salida estén con dientes apretados renombradas corredoras como Adriana Rojas del M y L Cyclyng Team, Cristel Espinoza de CBZ Asfaltos - Los Sueños café, Katherine Herrera de Avimil-Kivelix, Isabelle Gómez de Avimil-Kivelix y la atleta olímpica de ciclismo de ruta Río 2016, Milagro Mena del Team Servetto-Piumate-Beltrami Tsa.

Las competencias comenzarán a partir de las 6 a. m. en las categorías masculinas y femeninas: infantil, prejuvenil, juvenil, Sub23 Máster y Élite.

En el evento podrán participar pedalistas costarricenses y no costarricenses. No obstante, en caso de que un ciclista extranjero obtenga el primer lugar en alguna de las categorías, dicho ciclista no podrá ser declarado Campeón Nacional, en cuyo caso, el título de Campeón Nacional será acreditado al siguiente ciclista costarricense de la clasificación.

Las competencias, que siempre atraen a cientos de aficionados, no estarán abiertas al público debido al seguimiento del “Protocolo del Ministerio de Salud, en relación con el COVID-19”.