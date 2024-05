Andrey Amador sufrió grave accidente en Barcelona y está internado en el hospital

El ciclista costarricense del EF Education Easy Post, Andrey Amador sufrió un accidente mientras entrenaba en Barcelona este jueves, el cual lo tiene internado en el hospital tras ser intervenido quirúrgicamente.



Según explicó su madre Raisa Bikkazakova a Teletica.com, el tico entrenaba cerca de su casa en la zona de Girona cuando fue atropellado por un camión pesado que invadió su carril.



“Fue en un entrenamiento ayer y un camión invadió donde venía él y una de las llantas le pasó por el pie, tiene fracturas en el pie. Esto fue el jueves como a la 1 p. m. en los alrededores Barcelona y está internado en el hospital y hoy lo operaron y me imagino que uno o dos días estará ahí”, mencionó su madre.

El tico se habría quebrado la tibia y peroné de su pierna derecha.



“No he podido hablar con él, entonces no sabemos todos los pormenores, solo he podido comunicarme con su esposa, pero según lo que nos comunicó fue una llanta grande y fue un milagro que solamente fuera la lesión de su pie”, añadió.