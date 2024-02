Andrey Amador revela detalles de su accidente: "Es parte de la vida"

23 de febrero de 2024, 11:50 AM

“Sí me va a afectar en el sentido que en la competición hay más riesgo y hay que estar al 100%, probablemente, voy a volver en unas tres o cuatro semanas. Así que a tener paciencia y es parte de lo que a mí me ha enseñado el ciclismo, la vida y que estas cosas siempre pasan por algo”, agregó.

Y agregó: “A veces los accidentes son de la manera más sin gracia, iba camino a Orotina, estaba entrenando y se me metió la llanta de adelante en el borde de la calle donde ya está la tierra y lo típico, se me fue la bicicleta. Fue en línea recta, no fue ni en curva ni nada”