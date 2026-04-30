Andrey Amador retoma el ciclismo tras accidente
El pedalista superó una difícil etapa en su vida.
El ciclista Andrey Amador comienza una nueva etapa en su vida deportiva luego del accidente el pasado 20 de febrero mientras entrenaba con la Selección Nacional de Ruta en Playa Bejuco.
Luego de un proceso marcado por terapias y seguimiento médico, Amador ya cuenta con la autorización para retomar la actividad física de forma controlada.
Specialized Costa Rica reafirmó su compromiso con el atleta y le entregó una bicicleta Turbo Levo R asistida.
“De parte de la cardióloga ya tengo un parte médico que me permite andar en bicicleta a un ritmo recreativo, entonces ¿por qué me puede servir una bicicleta asistida? Porque puedo entrenar donde antes yo entrenaba, que eran bastante montaña, sin hacer más esfuerzo del que se me permite.
"Además, puedo retomar mis salidas con el grupo de personas con las que entreno. La recomendación médica es ir poco a poco, y la bicicleta asistida funciona perfectamente, me ayuda a empezar de nuevo a administrar las fuerzas e ir mejorando mi condición física nuevamente”, comentó Amador.